Caparezza sceglie Agra e Curiglia con Monteviasco per il video di “El Sendero”

Chi segue Caparezza e ama la Valdumentina ha subito riconosciuto i luoghi che il famoso rapper ha scelto per ambientare la clip di “El Sendero”, ultimo video ufficiale del suo nuovo album “Exuvia“.

Il video del brano, che si avvale della collaborazione con la cantante messicana Mishel Domenssain, autrice del brano “La Selva” (di cui è stata presa in prestito la prima strofa) è infatti ambientato in gran parte tra Agra e Curiglia con Monteviasco.

Si vedono scorci del bellissimo bosco attraversato dal Giro del Sole di Agra, e il ponte di ferro sul fiume Giona, nella valle in territorio di Curiglia dove partono i sentieri per Piero e per Monteviasco.

Ecco spiegato l’avvistamento del cantante nel mese di luglio a Luino.