A Caronno Varesino un nuovo spazio gratuito per le neo mamme

Un nuovo spazio gratuito riservato alle neomamme e ai loro neonati è attivo il lunedì pomeriggio all’interno del centro Stella Stellina di Caronno Varesino. «Il servizio nasce dal desiderio di poter offrire alle puerpere un supporto di qualità e un tempo lento all’interno di un luogo in cui sentirsi accolte, comprese, ascoltate», spiega la puericultrice Francesca Piano, promotrice dell’iniziativa.

L’idea è proporre sul territorio «un’alternativa dolce al consultorio o all’ospedale per la visita post parto e le pesate settimanali – spiega – siamo una puericultrice e un’ostetrica a servizio della vita. Attorno alla maternità c’è molta solitudine e noi cerchiamo di riempire quel vuoto ogni giorno con amore e gentilezza».

All’interno dello spazio le mamme possono trovare consulenza sull’allattamento, al seno o al biberon, medicazione del cordone, igiene del neonato, assistenza personalizzata (sostegno alla genitorialità, gestione della neo famiglia o eventuali fratelli), valutazione del pavimento pelvico o controllo di eventuali punti di sutura.

Il servizio è attivato all’interno del Centro prima infanzia Stella Stellina in via Solferino 7 a Caronno Varesino.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Francesca al 351 7023295.