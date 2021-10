Chiude per una notte l’allacciamento dall’A4 verso l’Autolaghi per Varese-Como

Sulla autostrada A4 Milano-Brescia, dalle 21:00 di questa sera, martedì 12, alle 5:00 di mercoledì 13 ottobre, sarà chiuso l’allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Brescia-Venezia ed è diretto verso Varese oppure verso Como sull’A9.

L’operazione è necessaria per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno.

In alternativa, occorrerà uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa e rientrare poi dallo stesso in direzione A8/Varese.

Le altre chiusure dei raccordi in settimana

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 14 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 15 OTTOBRE, in modalità alternata:

-per chi proviene dalla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiuso il ramo di allacciamento verso Baranzate e sulla A8 Milano-Varese.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Monza verso Baranzate, uscire allo svincolo di Bollate/Novate o invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Mazzo di Rho/Triulza;

da Monza verso la A8, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Mazzo di Rho/Triulza;

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera di Milano R37, da Milano verso Rho.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Monza e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate;

-sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Baranzate, verso Rho.

In alternativa si consiglia di entrare Mazzo di Rho.

Sulla stessa A52 sarà, inoltre, chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Monza.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Baranzate;

-sul Raccordo Fiera di Milano R37, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A52 verso Monza e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate.

Le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 15 ALLE 5:00 DI SABATO 16 OTTOBRE:

-sul Raccordo Fiera di Milano R37, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Rho, immettersi sulla A52 in direzione Monza e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate;

in uscita da Monza, uscire allo svincolo di Fiera Milano sud-est e invertire il senso di marcia dal medesimo;

-sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Baranzate, per chi proviene da Rho.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bollate/Novate.