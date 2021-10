Chiusure sull’A26 per asfaltature e controlli nelle gallerie

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A26 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, sono previste attività di ispezione e manutenzione delle gallerie e per lavori di pavimentazione, in orario notturno.

Saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla A26 Diramazione Gallarate-Gattico:

-dalle 20:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;

-dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Besnate, in entrata verso la A8 Milano-Varese e la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, percorrere la SP26 in direzione Varese ed entrare allo svincolo di Solbiate Arno, km 35+500 sulla A8 Milano-Varese in direzione Milano; in ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Gallarate, km 29+900;

-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, vers la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 del Sempione verso Milano e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, per proseguire in direzione della A8 Milano-Varese;

sulla A8 Milano-Varese:

-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 ottobre, per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la Diramazione Gallarate-Gattico D08, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Pertanto, si dovrà proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la SS336 e la SS33 del Sempione e rientrare, sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 ottobre, sarà completamente chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Gallarate o di Castellanza;

Sulla A26 Diramazione Gallarate-Gattico

-nelle due notti consecutive di mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si segnala che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà completamente chiusa in entrata verso la A26 e in direzione della A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione e la SS32 e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino, per proseguire in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa alla chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A8 Milano-Varese, si potrà entrare alla stazione di Besnate, situata al km 4+000 della Diramazione Gallarate-Gattico.