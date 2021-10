Città (in)visibili per l’ultimo appuntamento della stagione cameristica di Busto

Venerdì 22 ottobre alle 21 presso la Sala Pro Busto in v a Cesare Battisti 12, si conclude la Sesta Edizione della Stagione Cameristica organizzata dall’Associazione Culturale Musikademia APS, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e di Spazio Yak – Karakorum Teatro di Varese, e il sostegno degli sponsor Studio Vabri – Dottori Commercialisti, Istituto Clinico San Carlo e Fin-Cle Srl.

CITTÀ (IN)VISIBILI è un viaggio attraverso 7 città immaginarie, ispirato dalla penna di Italo Calvino, dalla musica di Castelnuovo Tedesco e dalla pittura di Francisco de Goya.

Nel 1972 Italo Calvino pubblica “Le città invisibili”, un romanzo ispirato al viaggio di Marco Polo per l’immenso impero orientale. Il viaggiatore descrive le città da lui esplorate, non solamente come un insieme di mura ed edifici, ma soprattutto come una rete invisibile di connessioni tra persone che condividono uno spazio comune. Le città sono luoghi di scambio, non soltanto scambi di merci, ma di parole, di desideri, di ricordi. Un secolo prima, anche Francisco de Goya descriveva la realtà e la sua gente nelle litografie dei “Caprichos”. Attraverso le sue immagini fantastiche, criticava e ironizzava la società del suo tempo. A queste opere visive si ispirò successivamente il compositore Mario Castelnuovo Tedesco, che nel 1961 pubblica la raccolta intitolata “Caprichos de Goya” per

chitarra sola, in cui ogni brano diventa immagine sonora dei quadri del pittore spagnolo.

Ispirandosi alle parole e alla musica dei maestri che per primi hanno interpretato le città a loro contemporanee, la performance CITTÀ (IN)VISIBILI mira a costruire insieme un senso di comunità e città. Gli artisti e il pubblico, condividendo lo spazio e il tempo della performance diventano parte di una rete di fili e relazioni (in)visibili. L’attore Riccardo Trovato, nei panni del viaggiatore, e i due chitarristi Roberta Mangano e Nicholas Nebuloni dialogheranno sul palco, che ha per sfondo una scenografia vuota. Sarà l’artista Luca “Sten” Barachetti a riempirla e dipingerla dal vivo, rendendo così visibile la costruzione della città.

CITTÀ (IN)VISIBILI vuole anche essere un omaggio alle città che hanno combattuto l’emergenza coronavirus, rimaste per molto tempo vuote e invisibili. Come dice Calvino, solo pensando alle città come rete di persone e relazioni, più che a muri ed edifici, possiamo distinguere ciò a cui vale la pena dare spazio e farlo durare.

Tariffe: intero, 10.00 €; ridotto (minori di 18 anni), 5.00 €; diversamente abili, gratis.

Biglietti acquistabili in prevendita al seguente link: https://oooh.events/evento/citta-

invisibili-biglietti/

L’accesso in sala sarà consentito dalle 20.30, in modalità contingentata.