Composizione del consiglio comunale, le ipotesi a Caronno Pertusella

Le ipotesi di consiglio comunale a Caronno Pertusella non sono un esercizio semplice. Abbiamo provato ad elaborare le possibili composizioni secondo diverse opzioni, con o senza apparentamenti, utilizzando il metodo D’Hondt per il calcolo delle ripartizioni. Se doveste riscontrare errori o imprecisioni, segnalateci tutto a saronnonews@gmail.com.

Per il ballottaggio si voterà il 17 e 18 ottobre. Al primo turno ha votato il 45,45% della popolazione, pari a 6458 elettori sui 14208 iscritti nelle liste elettorali, 3168 uomini e 3290 donne.

Marco Giudici, sindaco uscente, è in vantaggio grazie al 44,96% (2783 voti) ottenuto al primo turno, mentre lo sfidante Valter Galli ha portato a casa il 38,93% (2410 voti). Ago della bilancia il terzo candidato, Antonio Persiano, che ha raccolto 997 voti pari al 16,11%. Al secondo turno si azzera tutto, vincerà il candidato che otterrà più voti, mentre per la formazione del consiglio comunale restano valide le preferenze ottenute al primo turno dai candidati consiglieri.

I RISULTATI DELLE LISTE AL PRIMO TURNO

Il Partito Democratico ha ottenuto 1760 voti pari al 30,58%, Lega e Fratelli d’Italia rispettivamente il 15,10% e il 14,63% (869 voti per la Lega e 842 voti per FdI), Civico 2030 395 voti, pari ad un ottimo 6,86%, Forza Italia, 366 voti, pari al 6,36%, l’Unione di Centrosinistra, 310 voti pari al 5,39%, la Lista Cittadina 241 voti pari al 4,19% e 972 voti pari 16,89% la lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola.

LE IPOTESI DI CONSIGLIO COMUNALE A CARONNO PERTUSELLA

VITTORIA DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA SENZA APPARENTAMENTI

Sindaco: Marco Giudici

Maggioranza: Partito Democratico 8 consiglieri: Fulvio Zullo (113 preferenze), Vincenzo Iaia (82), Francesca Rossetti (73), Viviana Biscaldi (65), Luciano Viganò (59), Sebastiano Caruso (58), Elisa Sapuppo (56), Giorgio Turconi (45); Civico 2030 1 consigliere: Giulia Martignoni (109); Unione di Centrosinistra 1 consigliere: Cinzia Banfi (56)

Minoranza: Valter Galli (candidato sindaco), Lega 2 consiglieri: Silvestro Pacino (43), Emilio Filippini (42); Fratelli d’Italia 1 consigliere: Silvio Maiocchi (133); Uniti per Caronno Pertusella e Bariola 2 consiglieri: Antonio Persiano (candidato sindaco) e Marco Uboldi (133)

VITTORIA DELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA SENZA APPARENTAMENTI

Sindaco: Valter Galli

Maggioranza: Lega 4 consiglieri: Silvestro Pacino (43), Emilio Filippini (42), Mattia Alfonsi (20), Michele Variato (13); Fratelli d’Italia 4 consiglieri: Silvio Maiocchi (133), Alfio Giussani (67), Maurizio Amoroso (66), Gianfranco Dibitonto (48); Forza Italia 1 consigliere: Rosa Failla (37); Lista Cittadina 1 consigliere: Luca Mariani (76)

Minoranza: Marco Giudici (candidato sindaco), Partito Democratico 3 consiglieri: Fulvio Zullo (113 preferenze), Vincenzo Iaia (82), Francesca Rossetti (73); Uniti per Caronno Pertusella e Bariola 2 consiglieri: Antonio Persiano (candidato sindaco) e Marco Uboldi (133)

VITTORIA DELLA COALIZIONE DEL CENTROSINISTRA CON APPARENTAMENTO GIUDICI/PERSIANO

Sindaco: Marco Giudici

Maggioranza: Partito Democratico 6 consiglieri: Fulvio Zullo (113 preferenze), Vincenzo Iaia (82), Francesca Rossetti (73), Viviana Biscaldi (65), Luciano Viganò (59), Sebastiano Caruso (58); Uniti per Caronno Pertusella e Bariola 3 consiglieri: Antonio Persiano (candidato sindaco), Marco Uboldi e Mara Gallo (94); Civico 2030 1 consigliere: Giulia Martignoni (109)

Minoranza: Valter Galli (candidato sindaco), Lega 2 consiglieri: Silvestro Pacino (43), Emilio Filippini (42); Fratelli d’Italia 2 consiglieri: Silvio Maiocchi (133), Alfio Giussani (67); Forza Italia 1 consigliere: Rosa Failla (37)

VITTORIA DELLA COALIZIONE DEL CENTRODESTRA CON APPARENTAMENTO GALLI/PERSIANO

Sindaco: Valter Galli

Maggioranza: Lega 3 consiglieri: Silvestro Pacino (43), Emilio Filippini (42), Mattia Alfonsi (20); Fratelli d’Italia 3 consiglieri: Silvio Maiocchi (133), Alfio Giussani (67), Maurizio Amoroso (66); Uniti per Caronno Pertusella e Bariola 3 consiglieri: Antonio Persiano (candidato sindaco), Marco Uboldi (133) e Mara Gallo (94), Forza Italia 1 consigliere: Rosa Failla (37)

Minoranza: Marco Giudici (candidato sindaco), Partito Democratico 4 consiglieri: Fulvio Zullo (113 preferenze), Vincenzo Iaia (82), Francesca Rossetti (73), Viviana Biscaldi (65); Civico 2030 1 consigliere: Giulia Martignoni (109)

VITTORIA DELLA COALIZIONE DEL CENTROSINISTRA CON APPARENTAMENTO GALLI/PERSIANO

Sindaco: Marco Giudici

Maggioranza: Partito Democratico 8 consiglieri: Fulvio Zullo (113 preferenze), Vincenzo Iaia (82), Francesca Rossetti (73), Viviana Biscaldi (65), Luciano Viganò (59), Sebastiano Caruso (58), Elisa Sapuppo (56), Giorgio Turconi (45); Civico 2030 1 consigliere: Giulia Martignoni (109); Unione di Centrosinistra 1 consigliere: Cinzia Banfi (56)

Minoranza: Valter Galli (candidato sindaco), Uniti per Caronno Pertusella e Bariola 2 consiglieri: Antonio Persiano (candidato sindaco) e Marco Uboldi (133), Lega 2 consiglieri: Silvestro Pacino (43), Emilio Filippini (42); Fratelli d’Italia 1 consigliere: Silvio Maiocchi (133)

VITTORIA DELLA COALIZIONE DEL CENTRODESTRA CON APPARENTAMENTO GUDICI/PERSIANO

Sindaco: Valter Galli

Maggioranza: Lega 4 consiglieri: Silvestro Pacino (43), Emilio Filippini (42), Mattia Alfonsi (20), Michele Variato (13); Fratelli d’Italia 4 consiglieri: Silvio Maiocchi (133), Alfio Giussani (67), Maurizio Amoroso (66), Gianfranco Dibitonto (48); Forza Italia 1 consigliere: Rosa Failla (37); Lista Cittadina 1 consigliere: Luca Mariani (76)

Minoranza: Marco Giudici (candidato sindaco), Partito Democratico 3 consiglieri: Fulvio Zullo (113 preferenze), Vincenzo Iaia (82), Francesca Rossetti (73); Uniti per Caronno Pertusella e Bariola 2 consiglieri: Antonio Persiano (candidato sindaco) e Marco Uboldi (133)