Condannati i truffatori dei bollettini della Camera di Commercio

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio Luisa Bovitutti ha condannato martedì i due imputati della truffa dei bollettini della Camera di Commercio, accogliendo la richiesta fatta dal pubblico ministero Francesca Parola nella scorsa udienza. I due rimasti, uno è deceduto durante il processo per Covid, sono stati condannati a 2 anni e 2 mesi e a 1 anno e 10 mesi. Le pene sono ridotte di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Le indagini hanno accertato che il trio, in soli due mesi tra aprile e fine maggio 2017, sono stati capaci di incassare qualcosa come 1,5 milioni di euro grazie alla truffa dei bollettini della Camera di Commercio ai danni di oltre 7 mila persone. Attraverso falsi bollettini inviati alle aziende, in tutto e per tutto uguali a quelli inviati dagli enti preposti, ottenevano i soldi dell’iscrizione.