Il “cuore d’oro“ dei nonni ritrovato a Dumenza grazie al metal detector

La nonna si era raccomandata prima di mancare: «I due cuori d’oro che ci scambiammo io e il nonno nel 1949 come promessa d’amore, devono rimanere a voi».

E così è stato. Ma uno dei due gioielli è stato perso. Come fare? A ritrovarlo ci hanno pensato i volontari di “Sos Metal Detector“.

Si tratta di un’associazione che opera a livello nazionale ma che vanta diversi iscritti anche in provincia di Varese tra cui figura Alessio Savoca che ha di recente organizzato a Dumenza una grande iniziativa rivolta ai bambini per sensibilizzarli al riuso e alla protezione dell’ambiente.

E proprio a Dumenza è ambientata questa storia dal sapore romantico.

«Siamo intervenuti alla ricerca di un oggetto dal grandissimo valore affettivo. Nel ’49 marito e moglie si regalarono una coppia di cuori in oro in onore del loro amore, che vennero custoditi fino al momento in cui nonna poco prima di mancare espresse il desiderio che venissero donati alle due nipoti. Uno dei due la scorsa settimana è stato smarrito, oggi è stato ritrovato. Una emozione per tutti! Vedere la felicità negli occhi di chi custodiva il cuore è indescrivibile!!!!!», spiega lo stesso Alessio orgoglioso del risultato raggiunto.

Una delle due nipoti, quella rimasta senza il cuore d’oro (nella foto), spiega: «Il mio gioiello, che tengo sempre con me, è stato perso e dopo grandi ricerche avevo smesso di sperare ma alla fine tutto è possibile!!! Un’amica che ha avuto un’idea geniale, una ragazza che si è subito attivata per concretizzarla e un trio di volontari competenti dell’associazione “Sos Metal Detector” che hanno accettato questa missione».

«Le componenti perfette per far sì che il cuore tornasse a me. Ogni volta che guarderò quel melo che custodiva il prezioso ricordo in attesa che fosse ritrovato, il mio pensiero sarà per voi e per questa gioia immensa che mi avete regalato», conclude la donna.