A Dumenza una mostra temporanea con le opere di tre artisti locali

“Dumenza d’Arte”: questo il titolo della mostra temporanea che dal 6 al 20 agosto esporrà le opere di tre talentuosi artisti locali presso la palestra delle scuole in via XX Settembre. Promossa dal Comune di Dumenza, l’esposizione, ad ingresso libero e aperta tutti i giorni dalle 20.30 alle 22.30, presenterà le creazioni delle visual artists Laura Lovati e Federica Robustellini, insieme alle sorprendenti miniature realizzate a mano da Beniamino Giani.

GLI ARTISTI

Laura Lovati è un’artista autodidatta di Dumenza, brillante e intraprendente, ha iniziato a disegnare da piccola e non si è più fermata. Presenterà una raccolta di opere dal titolo “Tra corpo e natura”.

Beniamino Giani, miniaturista di Dumenza, esporrà una serie unica di casette e altri ambienti in miniatura realizzati a mano in pietra e in legno, con minuziosa cura degli interni e degli esterni.

Federica Robustellini è invece una giovane artista luinese, laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Bergamo, già protagonista di mostre d’arte in Italia e Spagna. Presenterà una raccolta di opere dal titolo “Corpi celesti ed esplorazione spaziale”.