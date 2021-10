EasyJet rilancia su Milano Malpensa, con una nuova rotta per Porto

Easyjet ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo collegamento da Milano Malpensa, il principale hub di Easyjet in Europa continentale: si volerà anche su Porto, seconda città del Portogallo, precedentemente meno collegata da Malpensa.

La rotta sarà operativa a partire dal 20 febbraio 2022 con frequenza giornaliera.

Con questa nuova rotta, Easyjet espande ulteriormente il proprio network di destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di Milano Malpensa, che, a partire dalla sua inaugurazione nel 2006, è diventato in poco tempo uno snodo cruciale per i collegamenti domestici e internazionali. Con l’aggiunta di Porto, salgono infatti a 62 le destinazioni, nazionali e internazionali, raggiungibili dalla principale base della compagnia inglese in Italia.

Tra le destinazioni figurano le isole di Fuerteventura, Tenerife e Lanzarote nelle Canarie insieme alle bellezze esotiche di Sharm el Sheikh, Tel Aviv e Aqaba. E per chi invece preferisce il sole invernale italiano, le città di Bari, Brindisi, Palermo, Catania e Napoli sono già raggiungibili da Milano Malpensa con collegamenti giornalieri.