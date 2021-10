In fiamme una cella frigorifera di un’azienda di Gemonio

Incendio in un’azienda di alimentari a Gemonio. Le fiamme hanno iniziato ad avvolgere una cella frigorifera nello stabile di via Fratelli Caproni nella mattina presto di sabato 30 ottobre. I vigili del fuoco della sede di Ispra sono intervenuti per cercare di arginare la situazione. In supporto è stata inviata un autobotte dalla sede di Varese dei Vigili del Fuoco. L’incendio è sotto controllo sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.