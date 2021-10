I fossili del sito Unesco del Monte San Giorgio diventano attrazione al centro Serfontana

Un salto di 240 milioni di anni, dalla laguna che era al centro dell’attuale Monte San Giorgio, alle luci artificiali del centro shopping Serfontana. E’ un vero viaggio a ritroso nel tempo quello proposto dal Museo dei fossili di Meride in collaborazione con il centro commerciale di Morbio Inferiore, dove dal 16 al 23 ottobre sarà possibile visitare la mostra “Tesori nascosti”, dedicata ai fossili del sito Unesco transfrontaliero.

Spettacolari gigantografie di fossili marini dal forte carattere estetico, oltre che scientifico, immortalate dal fotografo marino Franco Banfi e presentate in un’accattivante elaborazione grafica dello Studio Theredbox) creeranno l’ambiente più adatto per far vivere ai visitatori esperienze in realtà virtuale ed aumentata, un modo per scoprire i tesori nascosti del sito Unesco immergendosi nell’oceano triassico e ammirando gli animali e l’ambiente di 240 milioni di anni fa. .

Bambini e ragazzi potranno inoltre partecipare a laboratori didattici e scoprire i fossili perfettamente conservati in postazioni dotate di apparecchi binoculari.

Le attività didattiche per i ragazzi si svolgeranno sabato 16 ottobre (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18), mercoledì 20 ottobre (dalle 14 alle 18) e sabato 23 ottobre (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18).

Ingresso gratuito con obbligo di Certificato Covid a partire dai 16 anni. E’ necessaria la prenotazione telefonando al numero +41 91 683 34 35 o scrivendo una mail a info@serfontana.ch

Qui la locandina della mostra