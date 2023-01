Incendio in una palazzina di Morbio Inferiore, quattro persone evacuate

La Polizia cantonale comunica che nel pomeriggio di mercoledì 4 gennaio, poco dopo le 15, in un appartamento di una palazzina in via Maestri Comacini a Morbio Inferiore è scoppiato un incendio.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio in cucina. Dallo stabile sono state evacuate quattro persone, rimaste leggermente intossicate, che sono state trasportate all’ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, i soccorritori del SAM nonché i militi del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, che hanno domato l’incendio, rimasto circoscritto nel locale cucina.