Frontale ad Arzo in Canton Ticino: grave un motociclista

Un motociclista di 70 anni ha riportato ferite gravi in un incidente stradale avvenuto ad Arzo, ex comune del Canton Ticino al confine con la provincia di Varese, che oggi fa parte del territorio di Mendrisio. L’uomo stava percorrendo la via Remo Rossi quando, intorno a mezzogiorno di oggi (martedì 26 ottobre), si è scontrato frontalmente con un’automobile che arrivava in direzione opposta. (foto di repertorio)

Secondo quanto comunica la Polizia Cantonale, a invadere la corsia altrui è stata la vettura guidata da un 21enne domiciliato nel Mendrisiotto. Lo scontro è stato violento e l’uomo alla guida della moto, un cittadino svizzero residente in Ticino, è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto.

I soccorritori del SAM e della REGA, giunti sul posto, hanno considerato gravi le ferite riportate dal 70enne che è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elicottero. Anche il giovane automobilista ha subito alcune ferite di minore entità e a sua volta è finito in ospedale con l’ambulanza. Ad Arzo sono intervenuti anche gli agenti della Cantonale e quelli della Polizia Città di Mendrisio; per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso.