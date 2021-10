“Futura”, al Nuovo il documentario sui giovani d’oggi

Un appuntamento speciale al Cinema Teatro Nuovo di Varese per venerdì sera. La sala cinematografica, da sempre attenta a proporre un’offerta di qualità e trasversale, presenta un incontro dedicato al mondo degli adolescenti.

Alle 21 si terrà la proiezione di Futura, il documentario nato da tre registi: Alice Rohrwacher, Francesco Munzi e Pietro Marcello, intenti a percorrere un viaggio in giro per l’italia domandando ai ragazzi e alle ragazze di tutta la Penisola quale fosse la loro idea di futuro.

Un viaggio iniziato nel 2020 tra le grandi città di Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo, ma anche nelle campagne e nei piccoli centri, incontrando giovani che appartengono a scuole e atenei, corsi professionali, circoli sportivi, cori, manifestazioni di piazza, luoghi di lavoro. Le testimonianze raccolte formano l’affresco di un Paese che non presta abbastanza ascolto e attenzione ai ragazzi, che non credono più nel futuro.

Una pellicola molto attesa nelle sale, accolta dal pubblico con grande interesse che finalmente arriva anche a Varese. Ad aprire la serata, inoltre, ci sarà il sociologo Stefano Laffi di Codici, l’organizzazione indipendente che promuove percorsi di ricerca e trasformazione in ambito sociale e anche per i più giovani. Con lui Massimo Lazzaroni della cooperativa sociale Totem e curatore del festival Cortisonici.

E le iniziative dedicate ai più giovani non finiscono qui. Filmstudio 90 aderisce al progetto nazionale “Zed Power”, promosso dalla cineteca di Milano che permetterà ad un gruppo di ragazzi e ragazze dai 17 ai 23 anni di proporre quattro serate di cinema. Queste verranno programmate il prossimo anno e permetterà ai giovani di condividere la passione per le pellicole.

Per invogliare e supportare i giovani che amano il cinema, inoltre, l’associazione cinematografica ricorda che la tessera di Filmstudio 90 per gli under 25 costa 5 euro al posto di 10 e l’ingresso al cinema è di 3 euro.