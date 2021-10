Galimberti proclamato sindaco: “Ora pensiamo alla giunta”

Con una sobria cerimonia in salone Estense, il presidente dell’ufficio centrale elettorale, Giuseppe Battarino, ha proclamato chiuso lo spoglio delle schede elettorali e convalidato l’elezione a sindaco di Varese di Davide Galimberti con 16741 voti(nella foto, sullo sfondo i pacchi di voti ricevuti).

«Entrando in questa sala ho richiamato alla memoria il momento in cui 5 anni fa sono stato proclamato sindaco di questa bella città. Ora l’emozione è identica, sapendo qual è il percorso e quali sono le attività, gravose ma stimolanti, che mi attendono, con una cosa in più: la voglia di fare qualcosa di più, rispetto ai 5 anni precedenti – ha commentato Davide Galimberti – Questo un momento in cui c’è il massimo impegno nelle istituzioni del nostro paese: lo dimostrano Mario Draghi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tutte le altre istituzioni. Io prometto lo stesso rigore, lo stesso metodo e il massimo coinvolgimento dei cittadini. Anche perchè sono profondamente grato ai cittadini che mi hanno consentito di poter servire per altri 5 anni la mia città, e grato anche alla mia famiglia che mi permette di farlo, consapevole di quello che comporta» .

Da sinistra: il segretario Tramontana, Giuseppe Battarino e Davide Galimberti

Alla cerimonia era presente la giunta uscente e l’ufficio centrale elettorale presieduto da Giuseppe Battarino, con il segretario Tiziana Zarantonello, e i sei componenti nominati dalla corte d’appello Amedeo Adobbati, Laura Caletti, Andrea Caravati, Andrea De Blasi, Elio Faravelli e Luciano Fumagalli: «Devo un ringraziamento non rituale ai componenti dell’ufficio centrale: cittadini che sono stati nominati a questo compito e che l’hanno espletato, come dice la Costituzione, con disciplina e onore, ma anche con intelligenza e passione – ha sottolineato Battarino – Questo è stato un esercizio importante di attività democratica».

MEZZ’ORA PRIMA L’ULTIMA GIUNTA. GALIMBERTI: “ALL’INIZIO DELLA SETTIMANA PROSSIMA NOMINERO’ LA NUOVA”

La cerimonia di chiusura dello spoglio e di proclamazione del sindaco – che contemporaneamente ha convalidato la lista dei consiglieri eletti e fatto decadere la giunta precedente – è stata preceduta dall’ultima giunta del “Galimberti 1”: «Una giunta informale, per salutarci» hanno spiegato gli assessori.

Ma il comune non resterà a lungo senza assessori: a quanto pare infatti, verrà sostituita nell’arco di pochi giorni. «Conto di averla pronta per l’inizio di settimana prossima» ha segnalato il neorieletto sindaco di Varese.

COSA SUCCEDERA’ ORA: LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 20 GIORNI DA OGGI

Dal momento della proclamazione ufficiale, il sindaco ha ora 10 giorni di tempo per convocare il primo consiglio comunale del “Galimberti 2”, la cui data di convocazione non potrà essere oltre i dieci giorni dopo la convocazione: il che significa che la prima seduta sarà tra i dieci e i venti giorni da oggi.

Il primo consiglio sarà presieduto dal consigliere anziano (Cioè il consigliere della maggioranza che ha ottenuto più voti, ndr) che è Andrea Civati, fino all’elezione del nuovo presidente del consiglio comunale.