Galimberti vince e Varese va in tendenza su Twitter

Varese nei trending topic di Twitter. Per chi non fosse pratico di questo social network, significa che è uno degli argomenti dei quali si sta discutendo maggiormente sulla piattaforma. E appunto, uno dei temi di cui si twitta in queste ore, insieme al green pass e alla trasmissione di La7 ‘L’aria che tira’, è la Città Giardino. Il motivo? La vittoria elettorale di Davide Galimberti.

Lo spiega, non che a queste latitudini ce ne fosse bisogno, l’account Perché è in tendenza?, che appunto permette di capire perché un argomento sia diventato di tendenza. Questo il tweet dedicato a Varese:

“Varese”:

Perché Davide Galimberti è stato riconfermato sindaco battendo al ballottaggio il candidato del centrodestra Matteo Luigi Bianchi con il 53% delle preferenze pic.twitter.com/4T92HMaS2x — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 18, 2021

Gli utenti della piattaforma commentano ovviamente il risultato del ballottaggio che ha premiato Galimberti a scapito del candidato del centrodestra Matteo Bianchi. E lo fanno non solo da un punto di vista locale, ma inserendo il risultato varesino in un quadro nazionale che in questa tornata di elezioni amministrative ha premiato soprattutto il centrosinistra. Coalizione che, pur avendo perso le regionali in Calabria, si è aggiudicata le cinque più grandi città chiamate al voto.

Dopodiché, come è abbastanza normale in rete, c’è anche chi sceglie l’ironia, facendo il verso ad un capolavoro di Massimo Ranieri: