Giunta fatta a Cislago. Si attende convocazione del primo Consiglio comunale

La Giunta comunale a firma di Stefano Calegari è pronta. A una settimana esatta dal voto, il neo sindaco eletto lo scorso 4 ottobre con il 41,77% dei voti espressi ha scelto gli uomini e le donne che faranno parte dell’organo collegiale di governo del Comune di Cislago.

La squadra di lavoro verrà nominata ufficialmente durante il primo Consiglio comunale, che dovrà essere convocato a stretto giro. «La Giunta l’ho definita, però non farò nessuna anticipazione, le nomine saranno ufficializzate in Consiglio comunale – dichiara il sindaco Calegari -. Compatibilmente con le temperature e il clima, vorrei che il primo Consiglio comunale si tenesse all’aperto per facilitare l’incontro con la popolazione».

Come dichiarato precedentemente, questi primi giorni di lavoro verranno utilizzati dal neo sindaco per capire qual è lo stato dei vari progetti sul tavolo e definire le modalità di lavoro: «Ho già fatto diversi incontri con i dipendenti comunali per avere una fotografia della situazione attuale – aggiunge Calegari -. Devo dire che sono tutte persone molto valide, sono molto ottimista».

Si attende quindi la convocazione del primo Consiglio comunale, che – come prevede la normativa – dovrà essere disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e dovrà poi tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Nominati gli assessori e assegnate le varie deleghe, una delle prime scadenze sulle quali la Giunta dovrà lavorare sarà la presentazione dell’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche: «È da fare entro questo fine mese – conclude il primo cittadino -, con molto lavoro dovremo fare anche questa cosa obbligatoria per legge, lavoreremo sodo».