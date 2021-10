Gli Amici dei Vigili del Fuoco di Tradate ringraziano i donatori anonimi

Il Consiglio dell’Associazione “Amici dei Vigili del Fuoco di Tradate” annuncia una donazione importante da parte di una coppia di donatori rimasti anonimi e vuole ringraziarla pubblicamente per aver devoluto l’importo di 1.000 Euro sul conto corrente bancario dell’Associazione.

«Purtroppo, per motivi di privacy, le banche non ci rilasciano gli indirizzi dei donatori pertanto non possiamo ringraziare personalmente questi donatori – spiegano dall’Associazione – Speriamo di cuore possiate leggere queste righe e vi chiediamo di mettervi in contatto con noi all’email avvftradateodv@gmail.com in modo da potervi ringraziare di persona. È stato un gesto davvero importante per noi e desideriamo ringraziarVi per così tanta generosità».

Queste donazioni andranno ad aggiungersi ai contributi stanziati dal comune di Venegono Inferiore (5.000 euro) e ai contributi ottenuti tramite un bando di Regione Lombardia e saranno destinati all’acquisto di materiale e attrezzature necessarie al distaccamento di Tradate come motoseghe, torce e altri utensili.

Il gruppo coglie questa occasione per ringraziare anche il Comune di Tradate e Regione Lombardia per il più ampio progetto che stanno portando avanti per realizzare la nuova caserma per i VVF Volontari del distaccamento di Tradate.

Negli ultimi mesi sono stati diversi i servizi sul territorio che hanno visto intervenire mezzi e personale del distaccamento di Tradate. Dall’associazione ricordano, infatti, che il distaccamento copre ben 13 comuni della provincia.

Gli interventi eseguiti sono stati numerosi e vari: dagli incidenti stradali, alle ricerche persona, i disagi causati dal maltempo, gli incendi boschivi e di abitazioni, gli allagamenti e i salvataggi di persone e animali.

«Vogliamo ricordare che è sempre possibile fare donazioni a favore l’associazione che serviranno per l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature da destinare al distaccamento di Tradate. Per ogni ulteriore informazione potete contattarci via mail o sulla nostra pagina Facebook “Amici dei Vigili del Fuoco di Tradate» – concludono.