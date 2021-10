«Grazie a chi ci ha votato, la Sinistra Chiara non scomparirà»

La Sinistra Chiara ringrazia i suoi 748 elettori bustocchi e annuncia che l’esperienza del gruppo non si esaurisce qui. Con una nota post-elezioni il gruppo si dice comunque soddisfatto del risultato per una forza nuova e totalmente slegata dalle altre realtà politiche cittadine.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto la nostra esperienza e di aver votato per LSC-Chiara Guzzo candidata Sindaca. Il risultato, in termini numerici, conseguito in questa elezione è un successo per una lista nuova che non vive di apparentamenti né di poteri forti. Vorremmo ringraziarti di persona e ne avremo modo. Per ora possiamo chiederti di stare con noi attraverso tutti i mezzi e le occasioni concrete che sapremo mettere in campo, perché il nostro primo punto rimane la partecipazione, che purtroppo in queste elezioni abbiamo visto annichilita, anche nella forma del voto. Se vota meno di una persona su due sapere che c’è un vincitore è quasi un di più, perché ha perso la democrazia» – scrivono da LSC.

«La Sinistra Chiara, che vuole diventare riferimento per chi non si accontenta , vuole allargare il cerchio del confronto perché la nostra città non rimanga un terreno di sabbie mobili in cui le forze di destra l’hanno relegata. Sta a tutti noi, con te che ci leggi e con chi ci ha votato, agitare il vento delle tante battaglie che spazzi via le nubi e restituisca un cielo chiaro…come la nostra Lista e la Sinistra che vogliamo. Grazie da Chiara Guzzo candidata Sindaca, dai candidati e sostenitori di L.S.C. perché la Sinistra Chiara c’è e ci sarà» – concludono.

Ecco come contattarli

lasinistrachiaraperbusto@gmail.com

https://lasinistrachiaraperbusto.jimdofree.com/

https://www.facebook.com/La-Sinistra-Chiara-per-Busto-104840808334836