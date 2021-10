Incidente in autostrada A8 direzione Milano

Incidente stradale sulla A8, all’altezza dello svincolo di Busto Arsizio, in direzione Milano. Il 118 è intervenuto in codice rosso ma per fortuna alla fine non si è rivelato grave da questo punto di vista.

Lo scontro tra auto è avvenuto alle 9.43 e ha creato una lunga coda in carreggiata e in entrata a Busto Arsizio in direzione Milano.

Il sistema 118 ha inviato sul posto un’automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e Busto: sono state soccorse una ragazza di 21 anni e due donne di 32, per fortuna in codice verde, vale a dire non ferite in modo grave.

(Articolo aggiornato alle ore 11.10 di martedì 12 ottobre 2021)