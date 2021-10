Incidente in via Fermi a Parabiago, 83enne in ospedale con trauma cranico

Incidente in via Fermi a Parabiago, dove poco dopo le 14.30 una donna di 83 anni è stata investita. Immediata l’attivazione dei soccorsi, con l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che ha allerta un’ambulanza della onlus Lombardia Soccorso e l’automedica in sede all’Ospedale di Legnano, intervenute in codice rosso.

La donna ha riportato un trauma cranico commotivo e traumi al volto e al bacino, ed è stata portata, sempre in codice rosso, dal personale sanitario al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Sul posto anche la Polizia Locale di Parabiago, che si sta occupando dei rilievi del caso.