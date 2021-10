Javorcic torna allo Speroni e la Pro Patria prepara lo sgambetto al Südtirol

Dopo tre stagioni alla guida della Pro Patria, creatura plasmata fino a farla arrivare lo scorso maggio ai playoff per la serie cadetta, Ivan Javorcic torna allo Speroni di Busto Arsizio.

Un ritorno non solo da avversario, ma anche da favorito nel match andrà in scena domenica 17 ottobre, quando alle 17:30 la Pro Patria nelle mura amiche affronterà il Südtirol, squadra senza dubbio tra le migliori in questo primo spicchio di stagione. I giocatori dell’Alto Adige rappresentano infatti l’unica squadra imbattuta con un appena un solo gol incassato in sette partite (una partita in meno). Un record niente male che – al netto del recupero – consegna alla squadra di Javorcic la potenziale testa della classifica in virtù del doppio passo falso in cui è incappato il Padova (pareggio a Seregno e sconfitta sul campo di Lecco) proprio dopo la vittoria contro la Pro Patria.

Sarà una partita tutt’altro che semplice per i tigrotti che, con un attacco ancora in emergenza, dovranno trovare un sistema (si spera non un modulo dopo il 3511 d’emergenza visto domenica) per scardinare la miglior difesa del Girone A e della categoria. La scorsa domenica a Sesto San Giovani, contro una delle difese più battute, a togliere le castagne dal fuoco in pieno recupero è stato un difensore, Saporetti, ma contro una difesa coriacea – obiettivo servirà ben altro, sperando nel pieno recupero di Piu – in campo già domenica scorsa – e dell’ariete Parker lanciato proprio da Javoric.

Ma non solo l’infermeria piena e le poche reti che finora sono arrivate dalle punte mai davvero in condizione (6 gol in 8 partite), la Pro Patria dovrà anche fare i conti con il grande spettro che aleggia quando i tigrotti scendono in campo: la concentrazione mentale. Finora, infatti, salvo i due clamorosi scivoloni in trasferta a Salò e a Lecco, la Pro Patria ha sempre dato prova di un approccio pragmatico alle partite, con il gusto per la vittoria di misura per eccellenza: l’1 a 0. Peccato però che in più occasioni gli episodi hanno macchiato le prestazioni della squadra, costringendo i singoli a dover mettere le pezze, come la già citata zuccata di Saporetti o il rigore di Aké neutralizzato da Caprile contro la JuvenutsU23, per portare a casa 8 punti in altrettante gare.

Mister Prina l’ha detto più volte, la squadra è giovane, sta seguendo il proprio percorso e deve ancora acquisire la giusta mentalità per gestire le partite nei novanta minuti. La panacea ideale per accelerare questo processo di crescita (e dare una bella spinta alla classifica) sarebbe proprio una vittoria – di misura perché no? – contro l’ex maestro Javorcic, che nella prima frazione di campionato è riuscito a mettere in campo quella solidità tanto cercata dai tigrotti.

LA CLASSIFICA: Padova 19 – Sudtirol* 17 – Renate, AlbinoLeffe 16 – Lecco – FeralpiSalò, Pro Vercelli 14 – Trento 12 – Seregno, Triestina, JuventusU23* 9 – Piacenza*, Mantova, Giana Erminio, Fiorenzuola, Legnago, PRO PATRIA 8 – Virtus Verona, Pergolettese 5, Pro Sesto 3

PREVENDITE