La Caronnese non ingrana: 2-2 contro il Saluzzo

Poteva essere una buona occasione per conquistare un’altra vittoria per la Caronnese, cha al “Comunale” ospitava il Saluzzo ultimo in classifica. E invece, dopo il vantaggio iniziale, si è fatta ribaltare dai piemontesi e solo il gol nel recupero di capitan Federico Corno ha salvato i suoi da una sconfitta.

LA CRONACA

La partita per la Caronnese si mette in discesa dopo meno di dieci minuti di gioco: palla dentro di Vitiello per Esposito, il numero nove rossoblù sceglie la soluzione acrobatica e beffa Virano. Il vantaggio, però, dura poco: dopo cinque minuti, infatti, con una punizione calciata perfettamente da Lewandowski il Saluzzo trova il pari. La Caronnese fa la partita ma su un paio di conclusioni di Putzolu la mira non è precisa.

Nella ripresa, dopo qualche occasione è ancora Lewandowski con un’altra punizione a mettere la palla sotto l’incrocio e portare avanti gli ospiti. A salvare la Caronnese nel recupero arriva così capitan Corno che con il tiro a giro va a segno per il 2-2 finale.