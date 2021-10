L’approccio psicomotorio per l’inclusione a scuola

La Scuola di formazione in psicomotricità relazionale di Varese propone per sabato 16 ottobre un Seminario pratico di Psicomotricità relazionale, interamente gratuito e rivolto a maestri e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, docenti su materia o sul sostegno della provincia di Varese.

«L’iniziativa intende sensibilizzare gli insegnanti, gli educatori e più in generale tutti gli operatori socio-educativi all’approccio psicomotorio relazionale, quale strumento efficace di individuazione, ascolto e accoglienza delle situazioni di particolare disagio infantile e adolescenziale“, spiega Roberto Soru, fondatore della Scuola di formazione in Psicomotricità relazionale di Varese che avrà il compito di condurre il workshop.

Il Seminario pratico di Psicomotricità relazionale si svolgerà sabato 16 ottobre in due sessioni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 nella palestra della scuola primaria Morandi (in via Morandi 12) a Varese.

L’evento è promosso in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Varese.

Per iscrizioni: scuolapsi2018@gmail.com.

Per maggiori informazioni 347 25065558.