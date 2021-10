Lavori in corso a Cantello per asfaltature e posa della fibra

L’Amministrazione comunale di Cantello comunica che sono iniziati gli interventi di asfaltatura strade di alcune vie, che si prolungheranno per alcuni giorni.

Gli interventi riguardano in particolare via Gasparotto fino al raccordo con via Rodari; via Giovanni Baj (dallo stop della farmacia fino allo stop dell’ex cabina); via Trento e via Trieste.

Eè in corso inoltre il ripristino di tutte le parti scavate per la posa della fibra per la video sorveglianza.

Per eventuali segnalazioni relative alla manutenzione il Comune ricorda che è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: manutenzione.cant@gmail.com