Le telecamere di rai 1 a Vanzaghello per il prete no-vax

Negazionismo, avversione al green pass e rosari per i manifestanti di Trieste: le posizioni intransigenti di don Armando Bosani sono arrivate anche alle telecamere de La vita in diretta.

Il servizio è andato in onda questo pomeriggio, martedì 26 ottobre.

L’inviato di rai 1, con in mano il numero più recente de “Il mantice”, il contestato giornalino parrocchiale (che, più che di temi della comunità religiosa, si diletta a scrivere articoli ricchi di antisemitismo, complottismo, negazionismo climatico e anche della pandemia di Covid-19), ha cercato di incontrare il parroco, che però si è negato e ha mandato solo un secco messaggio: «I giornalisti si sono comportati come cani sciolti che obbediscono alla voce del padrone scatenati contro la lepre».

A difenderlo un collega, secondo il quale don Armando ha tutto il diritto di esprimere le sue posizioni; ha rassicurato anche il giornalista sulla bontà dell’iniziativa del rosario dedicato ai manifestanti di Trieste, organizzato “dal basso” e voluto dagli stessi parrocchiani: «Molti parrocchiani arrivano anche da altre parrocchie fino a Vanzaghello sia per l’adorazione sia per la messa».

Diversa la testimonianza di alcuni suoi concittadini, speranzosi che molti altri fedeli «lascino la chiesa»: infatti, come testimonia un passante, molti ora vanno a messa a Magnago per non dover sentire più il prete no-vax.