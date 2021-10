L’obbligo di revisione della caldaia: oltre i miti e le leggende

La revisione delle caldaie è disciplinata dal DPR 74 del 2013, che rappresenta la normativa di riferimento in materia ed è entrato in vigore a partire dal 12 luglio di quell’anno. Abbiamo voluto fare chiarezza in proposito, rivolgendoci a veri esperti del settore: il team di SuperMario24, che può essere contattato da chiunque abbia bisogno di una revisione caldaia Milano .

Che cosa prevede il DPR che abbiamo menzionato?

Con questo DPR viene decretato l’obbligo di controllo delle caldaie e della loro manutenzione, con riferimento anche agli impianti termici. Vengono individuate, inoltre, le regole da rispettare a proposito della periodicità con la quale gli interventi devono essere eseguiti. A questo proposito, è utile specificare che sono due i tipi di interventi che possono essere compiuti: uno è quello della manutenzione ordinaria, mentre l’altro corrisponde alla cosiddetta verifica dei fumi, e consiste nel controllo dell’efficienza energetica.

Esiste un obbligo annuale per i controlli relativi alla manutenzione delle caldaie?

In realtà no, perché la frequenza da rispettare dipende da diversi criteri. In primis è necessario verificare direttamente le indicazioni dell’installatore della caldaia, che in teoria dovrebbe specificare la frequenza con la quale la manutenzione deve essere eseguita. Nel caso in cui tale dato non venisse messo a disposizione dall’impresa installatrice, è necessario leggere il libretto di uso e manutenzione del produttore. Infine, qualora neanche il libretto riportasse informazioni, si deve tenere conto della periodicità che viene sancita dalle norme UNI e CEI. In pratica, l’obbligo di provvedere al controllo di manutenzione annuale non c’è.

Che cosa è necessario sapere, invece, a proposito dell’obbligo di verifica dei fumi?

Come accennato, la revisione dei fumi di combustione corrisponde ai controlli che devono essere effettuati per l’efficienza energetica della caldaia. In questo caso esistono degli obblighi di legge, con regole differenti a seconda delle caratteristiche e della potenza della caldaia. Entrando più nel dettaglio, i controlli di efficienza energetica devono essere eseguiti una volta all’anno per un generatore alimentato a combustibile solido o liquido con una potenza termica di più di 100 Kw; una volta ogni due anni per un generatore alimentato a combustibile solido o liquido con una potenza termica compresa fra 10 e 100 Kw o per un generatore alimentato a gpl, a metano o a gas con una potenza termica di più di 100 Kw; una volta ogni quattro anni per un generatore alimentato a gpl, a metano o a gas con una potenza termica compresa fra 10 e 100 Kw.

E le revisioni da chi devono essere eseguite?

Tanto per il controllo dei fumi quanto per la manutenzione è indispensabile fare riferimento a ditte abilitate, come previsto dal Decreto del ministro dello Sviluppo Economico 37 del 22 gennaio del 2008.

