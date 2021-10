L’ultimo appello di “Primavera“ per Cocquio Trevisago

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di chiusura elettorale della lista “Primavera Cocquio”

La campagna elettorale è giunta ormai al termine. Sono passati 7 anni dai primi incontri di quel gruppo di amici accomunati da un grande amore per Cocquio Trevisago e ora, dopo un percorso che ha visto unirsi tante persone che condividono i nostri stessi valori, vorremmo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, che ci hanno sostenuto e anche chi ha posto critiche in maniera costruttiva, poiché Primavera si fonda proprio sull’ascolto, sul dialogo e sul rispetto dell’altro.

Speriamo di avervi trasmesso con il nostro impegno e la nostra passione che cos’è Primavera e quali sono le idee e i progetti che ci piacerebbe portare avanti se saremo eletti. Soprattutto quel senso di COMUNITÀ che perseguiamo ardentemente e che abbiamo cercato di diffondere fin dalle prime fasi di campagna elettorale, confrontandoci con voi nelle vie e nelle piazze del paese.

Ci siamo sempre concentrati sui contenuti, evitando di rispondere a fantasiose provocazioni senza sostanza volte a sminuire la nostra preparazione e il nostro impegno. Vogliamo metterci a disposizione per il paese che amiamo attraverso la competenza e la bontà del nostro progetto, per questo ci auguriamo che domenica e lunedì vogliate darci la vostra fiducia.

Siamo consapevoli che affidarsi alla novità richiede sempre un po’ di coraggio, ma abbiamo un bellissimo sogno di Comunità e vorremmo che anche voi ne faceste parte.

Primavra Cocquio