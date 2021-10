I Mastini si fermano a 10′ dalla fine: Varese KO con il Caldaro

Non riesce l’impresa ai Mastini Varese nella prima gara interna della stagione: all’Agorà di Milano i gialloneri si “fermano” a 10′ dallo scadere e perdono 6-3 contro i campioni di IHL in carica del Caldaro Rothoblaas. Un peccato, perché appunto la squadra di Barrasso ha tenuto in bilico il punteggio sino a metà dell’ultimo terzo, salvo poi subire tre reti nel finale che hanno chiuso la partita.

Dopo essere andati due volte avanti nel punteggio nel primo terzo, i Mastini sono anche riusciti a centrare il pareggio dopo il primo vantaggio dei Lucci altoatesini, dimostrando un carattere che è piaciuto al buon pubblico accorso all’Agorà dopo tanti mesi di assenza dagli spalti. Il Caldaro però si è confermato uno degli avversari più ostici ed esperti del lotto e, sfruttando le superiorità numeriche (al contrario del Varese che ha chiuso con 0 su 5 nel powerplay) ha ripreso la testa della gara senza che ci fosse più il tempo per un controbreak.

LA PARTITA

Il Varese inizia con buon piglio la partita e testa subito i riflessi di Morandell: ci vogliono poco meno di 9′ e poi arriva il vantaggio grazie a Piroso che finalizza il lavoro di Caletti e l’assist di M. Borghi e infila la porta da breve distanza. Al quarto d’ora però il Caldaro impatta grazie a un gran tiro di Erschbamer che batte l’incolpevole Basraoui. Il primo terzo pare avviarsi alla conclusione quando viene squassato da Marcello Borghi: con i Mastini in inferiorità, l’attaccante varesino ruba un disco, scappa, sfida Morandell e lo batte per il 2-1.

Dopo la pausa c’è forse il maggiore rimpianto giallonero: il Varese infatti attacca e sfiora il gol senza però insaccare. Il Caldaro può superare il momento difficile e in 5 contro 4 (out De Biasio) trova il 2-2 con Raphael Ferderer che devia imparabilmente un tiro verso la gabbia di Basraoui.

In avvio di terzo periodo il Caldaro passa in vantaggio su un rigore contestato dalla balaustra di casa, seguito da una baruffa sul ghiaccio che gli arbitri chetano con fatica. Ad andare a segno intanto è De Donà per il 2-3 che dura 3′, il tempo che serve a Michael Mazzacane di conquistare il nuovo pareggio su assist di Pietro Borghi. Sembra lo spot per un finale testa-a-testa e invece nel giro di 6′ i Lucci vanno tre volte a segno sfruttando le superiorità concesse da un Varese arrivato un po’ sulle gambe allo sprint. De Donà, Virtala e Cappuccio firmano il tris e la partita va in archivio.

Settimana prossima (sabato alle 19) Vanetti e compagni saranno attesi da un’altra trasferta non semplice, sul ghiaccio di un Unterland battuto 3-1 dal Bressanone in questo turno. Un test di livello che la squadra di Barrasso proverà ad affrontare a testa alta.

MASTINI VARESE – CALDARO ROTHOBLAAS 3-6

(1-1; 1-0; 1-3)

MARCATORI: 8.58 Piroso (V – M. Borghi, Caletti), 15.31 Erschbamer (C – Massar), 19.01 M. Borghi (V – Caletti); 35.33 R. Felderer (C); 42.32 De Donà (C), 45.18 M. Mazzacane (P. Borghi), 50.14 De Donà (C – Virtala), 51.52 Virtala (C – R. Felderer, De Donà), 56.44 Cappuccio (C – De Donà).

VARESE: Basraoui (Muraro); Schina, E. Mazzacane, De Biasio, Payra, Belloni, Bertin, Della Torre; M. Borghi, Caletti, Piroso, Tilaro, Vanetti, Cordin, P. Borghi, M. Mazzacane, Gay, Allevato. All. Barrasso.

ARBITRI: De Col, Soraperra (Brondi, Rivis).

NOTE. Penalità: V 16′, C 14′. Superiorità: V 0-5, C 3-7. Spettatori: 350.