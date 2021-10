Il muro di Villa Castiglioni cede, Induno Olona dovrà attendere per liberare via Tabacchi

Doveva essere il giorno della liberazione, e invece a Induno Olona è stato quello della delusione.

Ieri mattina, come annunciato, sono iniziati i lavori per la rimozione dei gabbioni pieni di sassi che da anni sostengono il muro perimetrale del parco di Villa Castiglioni e che in alcuni tratti restringono la carreggiata di via Tabacchi. Purtroppo le cose non sono andate come si sperava.

«Quando è stato tolto il primo gabbione, si è verificato un cedimento dell’antico muro che da anni vi era appoggiato – spiega il sindaco Marco Cavallin – Non c’è stato alcun problema di sicurezza né di tenuta del terreno sul versante del parco della villa, in quanto nei mesi scorsi i lavori sono proseguiti alacremente e discretamente, con la creazione di una barriera di calcestruzzo con micro-palificazione nel terreno, che in sostanza funge da muro contenitivo interno. Il muro di sassi esterno invece ha evidentemente risentito della lunga contenzione e si è rivelato molto meno solido di quanto non si potesse pensare».

Il cedimento del muro richiederà ulteriori lavori: «Sarà infatti necessario rimuovere i contrafforti di sassi molto gradualmente, andando a ricostruire o fortificare pezzo a pezzo l’antico muro, che è vincolato dalla Sovrintendenza e dovrà essere ripristinato nel suo aspetto originario – dice Cavallin – L’impresa mi ha comunicato che questa delicata e necessaria operazione potrà richiedere qualche mese di lavoro. Se non ci saranno ulteriori elementi inattesi, peggiorativi o migliorativi, se ne può ipotizzare la conclusione per gennaio 2022».

Si è dunque verificata una delle ipotesi che la ditta incaricata aveva messo in conto, ma la delusione traspare dalle parole del sindaco: «Non è certo la notizia che tutti ci aspettavamo ma d’altra parte è indiscutibile che i lavori stiano procedendo da mesi con scrupolo e con la necessaria prudenza, e questa è la cosa più importante. Il percorso è iniziato, è ben visibile e l’obiettivo è mettere in sicurezza quell’antico muro: non possono certo essere una manciata di settimane in più a doverci scoraggiare».