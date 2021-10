Induno Olona dopo sette anni dice addio ai gabbioni di contenimento del muro di Villa Castiglioni

La prossima settimana Induno Olona darà l’addio ai gabbioni pieni di sassi che circa sette anni fa vennero posati in via Tabacchi per contenere il rischio di crolli del muro di cinta di Villa Castiglioni.

Una soluzione che doveva essere temporanea, ma che diventata una presenza costante e pericolosa per chi utilizza via Tabacchi, visto l’ingombro dei manufatti e la riduzione della carreggiata per chi è diretto vero la Valganna e Varese.

La buona e molto attesa notizia è stata data oggi pomeriggio il sindaco Marco Cavallin, con un post su Facebook.

«Lunedì 25 e martedì 26 ottobre saranno rimossi i gabbioni di contenimento del muro perimetrale di Villa Castiglioni, lungo la via Tabacchi – scrive il sindaco – restituendo così la strada alla sua normale ampiezza di carreggiata».

Una notizia che permette a Cavallin di togliersi una vera e propria “spina nel fianco”, dato che da anni da più parti si invocava un intervento che il Comune in realtà non poteva attuare, data la proprietà privata della villa: «Quella del muro di Villa Castiglioni è stata una vicenda lunga e tormentata, durata davvero troppo a lungo, anche perché coincisa con il fallimento societario dei precedenti proprietari della Villa e il conseguente lungo iter di nuova acquisizione da parte di un nuovo padrone. L’Amministrazione comunale, nei limiti di quel poteva fare, ha sempre sollecitato con massimo impegno gli interlocutori privati affinché agissero con solerzia nell’intervento sul muro; quindi non mi assumo certo oggi meriti che non ho – e così sarebbe bene che nessuno facesse, ad alcun livello – mentre devo dare atto alla nuova proprietà di aver rispettato gli impegni verbali che aveva preso, portando a compimento l’operazione di consolidamento dell’antico manufatto (e come tale, sottoposto a rigidi vincoli da parte della Sovrintendenza) nei tempi – pur lunghi – nei quali era stato annunciato».

Per consentire le operazioni di rimozione sarà istituito sul tratto interessato di via Tabacchi il senso unico alternato dalle 8,30 alle 17,30 nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 ottobre.