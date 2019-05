Avviato l’iter per rifare il muro di Villa Castiglioni

L’annoso problema del muro di Villa Castiglioni, che da anni minaccia di crollare su via Tabacchi, pare avviata verso la soluzione che tutti i cittadini di Induno aspettano.

Nei giorni scorsi la nuova proprietà, attraverso i tecnici che stanno seguendo la rinascita della villa, ha comunicato al Comune di Induno Olona di aver presentato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio le pratiche per avere l’autorizzazione al rifacimento del muro.

Da anni il muro che circonda lo storico parco della villa sta cedendo in alcuni punti, e minaccia di crollare sulla sottostante via Tabacchi. Per tamponare il problema sono stati posati già da tempo dei cassoni di contenimento in rete metallica riempiti di sassi, che però riducono la carreggiata e sono pericolosi per la circolazione.

«E’ un’ottima notizia – commenta il sindaco di Induno Olona, Marco Cavallin – Finalmente con l’acquisizione di Villa Castiglioni anche su questo fronte qualcosa si muove. La nuova proprietà è stata di parola, perché come Amministrazione abbiamo posto già dal primo incontro questo intervento come urgente e prioritario. Abbiamo segnalato anche alla Soprintendenza l’urgenza del problema e nell’ultimo sopralluogo il responsabile dottor Luca Rinaldi ha avuto modo di vedere personalmente la situazione e ci ha promesso che la pratica sarà espletata celermente».