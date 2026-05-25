La Valceresio piange Marino Moschella, pilastro dell’Auser di Arcisate
Il direttivo e tutti i volontari di Auser Arcisate si stringono attorno alla famiglia nel ricordo di un uomo esemplare per dedizione e senso di solidarietà civica
La Valceresio piange Marino Moschella, storico e meraviglioso volontario dell’Auser di Arcisate, che si è spento lasciando un grande vuoto in tutta la comunità. Per anni Marino è stato un fondamentale punto di riferimento per l’associazione, dedicando il suo tempo e il suo grande cuore all’accompagnamento delle persone più fragili del territorio.
Residente a Induno Olona, Moschella era stimato e conosciuto da tutti per la sua costante disponibilità e per lo spirito di servizio che ha caratterizzato la sua intera vita all’interno del sodalizio di volontariato.
Il direttivo e tutti i volontari di Auser Arcisate, profondamente colpiti dalla dolorosa perdita, si stringono in un grande e affettuoso abbraccio attorno ai familiari, esprimendo il più sentito cordoglio a nome di tutta l’associazione per la scomparsa di un uomo che ha dato così tanto alla sua comunità.
L’ultimo saluto
I funerali si terranno domani, martedì 26 maggio 2026, alle ore 15:00, presso la Sala del Commiato di Giubiano (Crematorio di Varese), dove parenti, amici e i colleghi volontari potranno dedicargli l’ultimo e commosso saluto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.