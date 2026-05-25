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La Valceresio piange Marino Moschella, pilastro dell’Auser di Arcisate

Il direttivo e tutti i volontari di Auser Arcisate si stringono attorno alla famiglia nel ricordo di un uomo esemplare per dedizione e senso di solidarietà civica

marino moschella

La Valceresio piange Marino Moschella, storico e meraviglioso volontario dell’Auser di Arcisate, che si è spento lasciando un grande vuoto in tutta la comunità. Per anni Marino è stato un fondamentale punto di riferimento per l’associazione, dedicando il suo tempo e il suo grande cuore all’accompagnamento delle persone più fragili del territorio.

Residente a Induno Olona, Moschella era stimato e conosciuto da tutti per la sua costante disponibilità e per lo spirito di servizio che ha caratterizzato la sua intera vita all’interno del sodalizio di volontariato.

Il direttivo e tutti i volontari di Auser Arcisate, profondamente colpiti dalla dolorosa perdita, si stringono in un grande e affettuoso abbraccio attorno ai familiari, esprimendo il più sentito cordoglio a nome di tutta l’associazione per la scomparsa di un uomo che ha dato così tanto alla sua comunità.

L’ultimo saluto

I funerali si terranno domani, martedì 26 maggio 2026, alle ore 15:00, presso la Sala del Commiato di Giubiano (Crematorio di Varese), dove parenti, amici e i colleghi volontari potranno dedicargli l’ultimo e commosso saluto.

Marino Moschella

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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