Villa Castiglioni ha un proprietario: confermato l’acquisto

Villa Castiglioni ha ufficialmente un nuovo proprietario.

Lo ha annunciato il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin, che ieri ha avuto la notizia della conferma d’acquisto da parte del gruppo immobiliare che nel mese di settembre si era aggiudicato all’asta l’immobile e il parco.

«L’aggiudicatario aveva infatti due mesi di tempo per valutare l’immobile e decidere se confermare o meno l’acquisto – spiega Cavallin – L’acquirente è un gruppo immobiliare internazionale; non vedo l’ora di poter sedere al tavolo con la nuova proprietà, per poter esporre le priorità d’intervento sulla parte che interessa il paese»

Una notizia estremamente importante, perché dopo anni da ieri il Comune ha un interlocutore con cui confrontarsi sui diversi problemi che in questi anni di “limbo” del procedimento fallimentare sono rimasti irrisolti: «Penso in particolare alla sistemazione definitiva del muro di cinta su via Tabacchi, con la rimozione dei gabbioni di sassi».

«Quello che è certo – conclude il sindaco – è che con questo passaggio di proprietà è finito il tempo dell’attesa, del degrado, delle polemiche inutili montate a mezzo social, ma sta arrivando il tempo delle soluzioni».