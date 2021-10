Omaggio a Rodari tra circo, parole, musica e bolle di sapone

Un pomeriggio speciale animerà la domenica pomeriggio del 17 ottobre a Castello Cabiaglio per l’iniziativa “Parole tra le bolle e circo tra le note”: un omaggio a Gianni Rodari.

Musica, acrobazie, racconti e magiche bolle di sapone animeranno Monteggia sin dalle ore 15 per una iniziativa promossa da Fanfara Orto Sociale, Compagnia Cikaboom, La Pettirossa e Titì e con il patrocinio del Comune di Castello Cabiaglio.

Per partecipare sono necessari il GreenPass (per i maggiori di 12 anni e i non esenti da vaccinazione) e la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.castellocabiaglio.va.it entro venerdì 15 ottobre.

L’evento è promosso all’interno del progetto “Imparando esplorando Castello Cabiaglio” finanziato da bando “Estate insieme” di Regione Lombardia.