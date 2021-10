Pallamano, le azzurre under19 scaldano i motori a Cassano Magnago

La settimana di allenamento al Palazzetto Tacca di Cassano Magnago per la nazionale italiana femminile under 19 di pallamano si concluderà domenica 11 ottobre.

L’obiettivo del “ritiro” le qualificazioni ai Mondiali U20 in programma dal 22 al 28 novembre in Montenegro dove, in un girone da tre squadre, le azzurrine affronteranno le montenegrine di casa e la Polonia. Il girone A, invece, vedrà la sfida tra Austria, Olanda e Lituania.

Le 23 atlete convocate, agli ordini del coordinatore tecnico delle Nazionali femminili, Giuseppe Tedesco, affiancato da Elena Barani e Adele De Santis, hanno affrontato una prima parte di stage con lavoro al Pala Tacca, mentre ieri, giovedì 7 ottobre e oggi, venerdì 8 ottobre, si sono spostate in Svizzera per due amichevoli contro i club locali Amicitia Zurich e Zug.

L’obiettivo? Prepararsi al meglio ai prossimi mondiali in Slovenia, nell’estate 2022. Nella rosa delle convocate compaiono tre giocatrici del Cassano Magnago: le ali Giulia Gozzi e Giulia Laita e il terzino Eva Brogi.