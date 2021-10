Prina: “Punto positivo. Partita alla pari per 70 minuti poi bravi a reggere il Sudtirol”

Prina 1 «Complimenti ai ragazzi. Hanno fatto tutto bene, per 70 minuti abbiamo fatto una partita contro un avversario di altissimo livello. Gli ultimi venti minuti invece abbiamo sofferto molto soprattutto perché non avevamo alternative di ruolo in attacco. Abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: Piu ha giocato novanti minuti senza avere la possibilità di essere in condizione. Il tiro di Rover sarebbe stato una beffa, anche perché Caprile non ha fatto un intervento in tutta la partita».

Prina 2 «Bene il primo tempo, siamo stati attenti, giusti e abbiamo creato. Potevamo prendere più consapevolezza, con degli sviluppi più sulle ampiezze avremmo potuto mettere in difficoltà il Sudtirol. Stiamo facendo un percorso e queste partite ci servono a prendere fiducia e autostima. Sappiamo che possiamo arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati e abbiamo voglia di partita in partita di fare dei passi in avanti».

Prina 3 «L’atteggiamento della squadra è quello giusto, sono soddisfatto ma non è il momento adesso di tirare le somme dell’intera stagione. Ridicolo di parlare di classica in un momento ancora in cui ci ritroviamo contemporaneamente sia playoff sia playout. Adesso abbiamo del tempo, poco, per recuperare ma sarà fondamentale perché è chiaro che l’attaccante può cambiare lo sviluppo della manovra e la prestazione di una squadra. Da domani testa a Legnago, consapevoli di aver portato a casa un punto positivo».

Piu 1: «Punto preziosissimo contro una squadra forte. A livello personale (al rientro da titolare) sono contento di aver ritrovato minuti nelle gambe. Adesso c’è da rimettersi a lavorare per la partita di mercoledì a Legnago che sarà molto importante».

Piu 2 «Purtroppo nel calcio gli infortuni capitano, ma ora sono rientrato e voglio aiutare la squadra lavorando. Cosa serve alla squadra in questo momento? Al momento è chiaro che manca il gol, la lucidità nell’ultimo passaggio. Ripartiamo dalla solidità difensiva. Non prendere gol è fondamentale, poi lavoreremo per migliorare in avanti e trovare anche il gol».