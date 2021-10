Problemi con i bandi online, Astuti: “Ancora una volta qualcosa non ha funzionato: artigiani delusi”

«Ancora problemi con la piattaforma dei bandi on line di Regione Lombardia. E molti imprenditori rimangono a bocca asciutta e scontenti. Questa volta è toccato, infatti, alle linee di finanziamento destinate agli artigiani». La denuncia viene fatta dal Gruppo regionale del Pd, che in proposito ha presentato un’interrogazione: «Nell’atto spieghiamo di cosa si tratta, riassumiamo la situazione e poi chiediamo precisazioni all’assessore», fa sapere Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico.

«Il bando “Investimenti per la ripresa” – spiega Astuti illustrando l’interrogazione – si articola in due linee di intervento: “Linea A – Artigiani 2021” e “Linea B – Aree Interne”. La dotazione finanziaria complessiva è di 10 milioni di euro, dei quali 6,2 milioni riservati alla Linea A e 3,8 milioni alla Linea B, con possibilità di overbooking per ulteriori 2 milioni di euro. L’agevolazione è rappresentata da un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili nel limite massimo di 40mila euro per soggetto beneficiario. Il bando finanzia interventi in nuove immobilizzazioni materiali (come impianti, macchinari, ecc.) e immateriali (software, brevetti…), in manutenzione ordinaria, straordinaria e revamping di impianti e macchinari già di proprietà che abbiano un importo di almeno 15 mila euro».

La misura è rivolta alle piccole e medie imprese artigiane attive da almeno 24 mesi con la sede legale od operativa in Lombardia, e ad alberghi, aree di campeggio, rifugi di montagna e servizi di ristorazione, attive da almeno 24 mesi con la sede legale od operativa in Alta Valtellina e Valchiavenna, Appennino Lombardo – Oltrepò Pavese, Valli del Lario – Alto Lago di Como.

«L’apertura dello sportello era prevista per le 12 di giovedì 7 ottobre e, secondo quanto ci hanno riferito gli stessi artigiani, nel giro di poche decine di minuti la linea di finanziamento A è stata chiusa per esaurimento fondi – rivela Astuti –. In pratica, la modalità a sportello, per l’ennesima volta, ha premiato chi è stato più veloce, anche solo grazie alla connessione. Per questo chiediamo all’assessore di sapere la tempistica esatta di esaurimento delle risorse, se la piattaforma bandi on line dove caricare le domande ha retto, oppure ha subito dei rallentamenti o dei blocchi temporanei durante l’intervallo di tempo compreso tra l’apertura e la chiusura della misura per esaurimento fondi», conclude il consigliere Pd.