Scontro a Gallarate all’incrocio via Marsala-via Palestro

Mezzi del 118 e vigili del fuoco stanno intervenendo per un incidente stradale avvenuto a Gallarate, alle porte del centro, all’incrocio tra via Marsala e via Palestro.

È successo poco prima delle 13.30: i mezzi di soccorso (ambulanza, automedica e squadra dei vigili del fuoco) sono intervenuti in codice rosso, ma per fortuna non ci sarebbero feriti gravi.

Sono tre le persone coinvolte: una era rimasta bloccata nel veicolo con portiere bloccate ed è stata liberata dai vigili del fuoco.