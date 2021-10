Simone Miele va a caccia della IRCup a Bassano. A Como si rivedono Spataro e Dipalma

Giorni torridi in casa DreamOne Racing: il team varesotto ha infatti appena portato a termine una splendida avventura nel Mondiale WRC con la partecipazione di Mauro Miele e Luca Beltrame alla tappa iridata in Catalogna ed è pronto a disputare anche l’ultima manche della IRCup, il Rally di Bassano, con Simone Miele che punta al titolo.

In Catalogna il veterano del rallysmo varesotto ha ottenuto una grande 24a posizione assoluta a bordo della Skoda Fabia Rally2: un risultato che “contiene” anche il settimo posto tra gli iscritti al mondiale WRC3 e che quindi porta in dote al 65enne bustocco anche 6 punti buoni per la classifica iridata. Una bella soddisfazione per Miele che ora nel WRC3 ha 12 punti totali.

Ora però, come detto, l’attenzione si sposta sul Rally di Bassano perché Simone Miele e Roberto Mometti vogliono conquistare la vittoria assoluta in IRCup. Il binomio varesotto, al via su una Citroen Ds3 WRC, è leader del campionato con 158,5 punti ma non ha ancora la certezza matematica del successo: sarà quindi fondamentale “marcare” Michele Rovatti (Skoda Fabia R5) e Alessandro Re (Volkswagen Polo R5), secondo e terzo in graduatoria rispettivamente con 106,75 e 97 punti.

Ricordiamo che nella IRCup anche le singole prove speciali danno punti per la classifica: al “Bassano” ne sono previste sette sui tratti di Rubbio, Valstagna e Cavalletto. La gara scatta venerdì sera con la PS1 e si concluderà a Bassano del Grappa sabato sera; il rally vale anche per la Mitropa Cup e così, oltre a diversi italiani di spessore (ci sono anche Rusce, Sossella e altri, insieme ai pretendenti al titolo), al via si presenteranno parecchi driver stranieri come lo sloveno Avbelj e alcuni tedeschi e austriaci.

ITALIANO WRC A COMO

In questo stesso fine settimana si corre anche il Rally ACI Como, valido per il Campionato Italiano WRC: la lotta per il titolo tricolore è serratissima tra Andrea Carella (Skoda Fabia), Luca Pedersoli (Citroen Ds3) e Luca Rossetti (Hyundai i20), raccolti in appena 6 punti. In pratica, chi dei tre sarà il migliore sul Lario si aggiudicherà il trofeo finale.

In gara a Como – gara sempre attesa dagli appassionati del Varesotto che popoleranno le strade sede di PS – ci saranno anche alcuni piloti di spicco di casa nostra. Andrea Spataro, autore di un’ottima stagione sarà con Edoardo Brovelli su una Skoda Fabia R5 (il binomio ha vinto l’ultimo Mille Miglia valido per la Zona); classe R5 anche per Riccardo Pederzani in gara insieme a Lino Battaglia su una Volkswagen Polo e per Pieragelo Meli con Pietro D’Agostino impegnati su Skoda Fabia.

Tra le piccole R2C spicca invece la presenza del malnatese Giò Dipalma insieme a “Cobra” su una Renault Clio RS. Pur lontano dai “big”, uno dei piloti più spettacolari del lotto saprà senza dubbio farsi notare.