De Tommaso, missione compiuta. Secondo a Bassano: il bis in IRCup si avvicina

Bella prova di Damiano De Tommaso al Rally di Bassano, seconda prova su tre della International Rally Cup, il campionato griffato Pirelli che il giovane pilota di Ispra ha già vinto nel 2019. Sulle strade venete “DDT” colpisce ancora: non vince l’assoluta ma ottiene un secondo posto pesante proprio in ottica IRCup visto che allunga in testa alla classifica di questa competizione.

Al “Bassano” il successo è andato all’esperto Alessandro Battaglin, che su quelle strade è di casa e che ha vinto questo rally per l’undicesima volta a bordo di una Hyundai i20 Wrc navigata da Selena Pagliarini. De Tommaso (foto IRCup/Bonfanti), che aveva a disposizione la Skoda Fabia R5 della DP Autosport, poteva contare su qualche cavallo in meno ma ha interpretato la gara abbinando velocità e tattica.

Con Battaglin al comando, il pilota varesino è stato bravo a contenere i distacchi e ad allungare a sua volta sul terzo incomodo Manuel Sossella, anch’egli su una Wrc (Ford Fiesta) con accanto il “nostro” Lele Falzone. Sossella ha anche vinto la PS 6, l’ultima in programma (la quinta è stata annullata) ma non è bastato per rimontare De Tommaso e il suo co-pilota Patrick Bernardi che sono quindi saliti sul secondo gradino del podio, vinto la classe R5 e incrementato il vantaggio in IRCup.

Per l’assegnazione del titolo manca una sola gara, l’Appennino Reggiano posticipato a metà dicembre (tra l’11 e il 13): Damiano ha un netto vantaggio in classifica ma non può ancora festeggiare perché la prova finale del campionato avrà coefficiente maggiorato. Alle sue spalle ci sono tanti pretendenti, con tre piloti (Porro, Rovatti e Dal Ponte) racchiusi in appena mezzo punto: vedremo se da questo terzetto emergerà un avversario in grado di insidiare la leadership di De Tommaso. Certo però che il giovane isprese ha posto le basi per centrare un bis prestigioso dopo il successo 2019.