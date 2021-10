Storie dal passato: illustrazioni e fossili a Besano

Archeologistics propone due appuntamenti per bambini dai 6 ai 10 anni e famiglie al Museo dei fossili di Besano.

Nei pomeriggi di domenica 17 e 24 ottobre alle ore 15 c’è Storie del passato, visite guidate speciali a partire da un volume di narrativa, ogni volta differente, per indagare il passato e le sue storie, in bilico tra scienza e racconto, tra le bellissime illustrazioni degli albi per bambini e le immagini reali dei reperti in museo.

Gli eventi delle Storie del passato del Museo dei fossili di Besano durano 60 minuti. Il costo del biglietto di ingresso al museo è di 4,5€ (3€ il ridotto) mentre il tour è gratuito grazie al sostegno di Alfa srl.

Per prenotare l’evento cliccare qui.