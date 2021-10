Striscione della Lega contro il piano parcheggi di Varese

“IL VARESINO PAGA, MEGLIO BIANCHI“. È il testo dell’ultimo striscione esposto sul balcone della sezione cittadina della Lega.

Il riferimento è al piano della sosta del sindaco uscente Galimberti.

«Riteniamo il piano sosta la misura simbolo dell’amministrazione PD perché ben inquadra la loro logica di tasse e di decisioni calate sulla testa dei cittadini, ma i varesini sono stanchi di questa politica e avranno la forza di scegliere la novità e la competenza, mandando a casa la sinistra – dichiara il Coordinatore della Lega Giovani di Varese, Alberto Nicora – l’amministrazione di sinistra che, tra l’altro, non gode nemmeno dell’appoggio dei suoi elettori, dato che assessori e consiglieri uscenti sono stati tutti bocciati pesantemente dal voto di preferenza. Per questo è fondamentale al ballottaggio scegliere l’alternativa per la nostra città rappresentata da Matteo Bianchi».