Terza giornata di Serie D in trasferta per Castellanzese e Legnano

Terza giornata di Serie D alle porte: domenica 3 ottobre (ore 15.00) nel Girone B ci saranno diversi scontri interessanti per iniziare una settimana intensa che preveder il turno infrasettimanale mercoledì 6 ottobre.

Il weekend si apre con l’anticipo tra Virtus CiseranoBergamo e City Nova di sabato 2 ottobre (ore 15.00).

Il Legnano invece, dopo la bella vittoria sulla Folgore Caratese, affronterà la trasferta di Giussano dove affronterà la Vis Nova, sconfitta nell’ultima di campionato a Castellanza e ancora a 0 punti. I lilla andranno in Brianza con l’intento di affermarsi e far capire di essere una seria pretendente per le prime posizioni.

La Castellanzese invece affronterà l’unica trasferta che varca il confine regionale, andando a giocare in casa dei veneti del Sona. Anche i neroverdi, dopo l’importante vittoria di domenica scorsa, vogliono confermarsi e proveranno a tornare a casa con le mani piene.

Avrà un turno casalingo l’Arconatese, a punteggio pieno dopo le prime due di campionato, che a Busto Garolfo ospiterà il Brano.