Turbigo e le sculture di Carlo Bonomi con il Fai

Appuntamento a Turbigo per il prossimo fine settimana in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, in programma per sabato 16 e domenica 17 ottobre, alla scoperta delle sculture di Carlo Bonomi in un itinerario tra molti luoghi del paese.

Per partecipare alle visite la prenotazione è consigliata, ma non obbligatoria; è obbligatorio essere in possesso di green pass.

L’artista turbighese, poco conosciuto dal grande pubblico ma ampiamente apprezzato dalla critica del suo tempo e da quella contemporanea, racchiude nella sua arte un forte realismo espressivo, intriso di intimità e devozione. Proprio nella sua città natale troviamo il maggior numero di sculture. Scopriremo come Turbigo racconta Bonomi e come Bonomi immortala i sentimenti di una Turbigo della prima parte del Novecento. Attraversando le suggestive vie della cittadina dell’alto milanese conosceremo l’espressività dello scultore attraverso monumenti pubblici, religiosi e funerari.

Tappe in: Piazza Carlo Bonomi – Piazza San Francesco – Monumento ai caduti – Tombe del Cimitero.

Indirizzo: via Roma 39, Turbigo

Visite: sabato 16 ottobre: dalle ore 10 alle ore 18 (ultima visita alle ore 17)

domenica 17 ottobre: dalle ore 10 alle ore 18 (ultima visita alle ore 17)

Prenotazione consigliata ma non obbligatoria. Per prenotare, clicca qui.