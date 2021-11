A Limbiate una nuova Rsa intitolata all’ambasciatore Luca Attanasio

È stata inaugurata domenica 7 novembre a Limbiate una nuova residenza per anziani, intitolata a Luca Attanasio, l’ambasciatore nato in Brianza e ucciso in Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo in un agguato ancora senza colpevoli.

Le nuove strutture, aperte dal Gruppo Gheron, battezzate rispettivamente Rsa Attanasio, Rsa Limbiate e Residenza Limbiate Senior sono state progettate dallo Studio Montagner e Associati di Cesano Maderno e realizzato dall’impresa di costruzioni Carron di Treviso. 260 i posti letto in totale, creati in un complesso dedicato a servizi socio-sanitari e costruite seguendo le linee di rispetto ambientale e risparmio energetico.

Presenti all’inaugurazione le autorità cittadine, il sindaco di Limbiate Antonio Romeo ed i rappresentanti delle società coinvolte nel progetto.

Al taglio del nastro anche i genitori e la moglie dei Attanasio, Zakia Seddiki, che è poi intervenuta al Forum delle giornaliste del Mediterraneo insieme ad Antonella Napoli, direttrice di Focus on Africa e amica di Attanasio, che ha lanciato la campagna #veritaperlucavittorioemustapha, ribadendo la richiesta di conoscere i responsabili dell’attentato.

A Limbiate il Comune ha deciso di intitolare a Luca Attanasio Villa Medolago, storico edificio cittadino in fase di ristrutturazione: