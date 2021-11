Aggredirono un coetaneo al parco di Monza, indagati sette giovanissimi

Il fenomeno della violenza tra giovanissimi continua a riempire le pagine di cronaca della Lombardia. È di queste ore la conclusione delle indagini preliminari su un grave fatto avvenuto in estate al parco di Monza: un pestaggio in piena regola da parte di un gruppo di sette persone – tutte di età tra i 16 e i 17 anni – ai danni di un coetaneo, successivamente minacciato anche attraverso i social network.

In quella circostanza la vittima era riuscita a presentarsi immediatamente dopo il fatto alla caserma dei Carabinieri di Monza i quali riuscirono a identificare nel giro di pochi minuti alcuni degli aggressori. Ma per ricomporre il quadro completo del “branco” servì una successiva audizione protetta durante la quale furono ascoltati alcuni altri minorenni in qualità di testimoni.

L’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura presso il tribunale dei minori di Milano è importante perché riguarda un fatto particolarmente cruento. Dopo una lite fra coetanei all’interno del Parco di Monza, la vittima venne accerchiata dagli altri giovanissimi e colpita ripetutamente con pugni, calci e testate proseguite anche dopo la caduta a terra.

Qualcuno provò anche a strangolarlo stringendogli le gambe intorno al collo; alla fine al ragazzo venne anche rotto il dito di una mano per sottrargli un anello.

Per questi motivi, ora, i sette indagati dovranno rispondere delle accuse di rapina e lesioni gravi.