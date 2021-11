Anche a Varese il transgender day of remembrance

Il Transgender Day of Remembrance è una ricorrenza della comunità LGBTQIA+ per commemorare le vittime dell’odio e del pregiudizio verso le persone transgender.

L’evento, che si celebra il 20 novembre, venne introdotto per la prima volta in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998, avvenuto a ridosso della data in cui si celebra la ricorrenza, diede avvio al progetto “Remembering Our Dead” e nel 1999 a una veglia al lume di candela a San Francisco. Da allora l’evento è cresciuto fino a comprendere commemorazioni in centinaia di città in tutto il mondo.

Anche quest’anno la transfobia ha causato innumerevoli vittime, per l’esattezza 397 in tutto il mondo. La maggior parte erano donne. La più giovane aveva appena 13 anni.

Il Gruppo Trans di Arcigay Varese si riunirà sabato in Piazza Monte Grappa a partire dalle 16.30 per dare voce alle vittime, sensibilizzando la popolazione sul fenomeno della transfobia e per celebrare insieme un momento commemorativo.