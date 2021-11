Aperti anche a Natale e Capodanno gli hub vaccinali dell’Asst Lariana

Nel mese di dicembre e di gennaio gli Hub gestiti da Asst Lariana, a Como, in via Napoleona, e a Lariofiere ad Erba, saranno aperti tutti i giorni, comprese le giornate festive. La decisione è legata alla necessità di facilitare il più possibile coloro che ancora non si sono vaccinati e chi deve ricevere la terza dose. Gli Hub di Asst Lariana, come detto, saranno aperti, tutti i giorni, comprese le festività, con una diversa articolazione oraria, per l’Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania.

“L’andamento epidemiologico non consente ancora una tregua e il nostro impegno sarà massimo per garantire a tutti i cittadini lariani la possibilità di ricevere la terza dose” sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi.

Come prosegue la campagna

In questa fase possono prenotarsi per la terza dose Covid attraverso il portale regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ oppure attraverso il numero verde regionale 800894545, Postamat e Portalettere, le seguenti categorie:

Cittadini con età superiore ai 60 anni (compresi i nati nel 1961): devono essere trascorsi 6 mesi dall’ultima somministrazione

Cittadini tra i 40 e i 59 anni: dal 18 novembre possono prenotare una dose di richiamo booster anche i cittadini tra i 40 e i 59 anni. La somministrazione può essere effettuata purchè siano trascorsi 6 mesi dall’ultima somministrazione

Cittadini con elevata fragilità: devono essere trascorsi 6 mesi dall’ultima somministrazione

Cittadini trapiantati e immunocompromessi: devono essere trascorsi 28 giorni dall’ultima somministrazione

Operatori sanitari e sociosanitari: in questa categoria rientrano anche gli operatori non sanitari e i volontari che operano all’interno delle strutture del Sistema Sanitario e Socio Sanitario della Lombardia. Devono essere trascorsi 6 mesi dall’ultima somministrazione

Cittadini vaccinati con Janssen: devono essere trascorsi 6 mesi dalla somministrazione

Cittadini vaccinati all’estero con vaccini non autorizzati da Ema: a partire da 28 giorni ed entro 180 giorni dalla vaccinazione effettuata all’estero con vaccini non autorizzati da Ema, è stata autorizzata la somministrazione di una dose booster. Superato il termine dei 180 giorni si dovrà procedere con la somministrazione di un ciclo vaccinale completo (due dosi)

Co-somministrazione terza dose e vaccino antinfluenzale: Per tutte le categorie autorizzate a ricevere la terza dose booster, è possibile procedere nello stesso giorno dell’appuntamento con la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale

Ambito territoriale di Asst Lariana: Di seguito, infine la programmazione degli interventi per quanto riguarda le Rsa e le residenze sanitarie e socio-sanitarie dell’ambito territoriale di Asst Lariana, i cittadini over 80 anni residenti a Campione d’Italia, personale delle forze dell’ordine

Rsa: A tutte le 56 Rsa dell’ambito territoriale di Asst Lariana sono state consegnate 5004 terze dosi (dato aggiornato con le distribuzioni previste per oggi e domani; i primi invii risalgono al 6 ottobre). La programmazione e la consegna delle terze dosi alle Rsa vengono definite su base mensile da Ats Insubria e poi comunicate per i necessari adempimenti ad Asst Lariana.

Rsd/Cdi/Cdd/Css/Strutture psichiatriche/Case albergo: Nelle Rsd/Cdi/Cdd/Css/Strutture psichiatriche/Case albergo impossibilitate a provvedere autonomamente con la vaccinazione, sia terza dose Covid che antinfluenzale, Asst Lariana ha programmato dei team mobili. La somministrazione è stata avviata il 15 novembre e si concluderà il 25 novembre. Ad oggi sono già state raggiunte 16 delle 36 strutture interessate.

Cittadini over 80 residenti a Campione d’Italia: per la somministrazione della terza dose ai cittadini over 80 residenti nel Comune di Campione d’Italia, Asst Lariana ha organizzato un’apposita seduta vaccinale programmata per il 25 novembre dalle 9 alle 15.30, a Campione d’Italia. Per fissare l’appuntamento i cittadini saranno contattati direttamente da Asst Lariana. Il vaccino antinfluenzale sarà, invece, somministrato direttamente dal medico di medicina generale.

Forze dell’ordine: Per la somministrazione della terza dose (e nel caso dell’antinfluenzale) al personale delle forze dell’ordine del territorio, Asst Lariana ha organizzato delle apposite giornate, su prenotazione attraverso un sistema on line. La vaccinazione sarà effettuata nella caserma della Guardia di Finanza a Rebbio, l’1, 2, 3, 4 e 6 dicembre, dalle 8 alle 14.

Terze dosi somministrate da Asst Lariana: Al 16 novembre, Asst Lariana ha somministrato 25.936 terze dosi. Complessivamente la provincia di Como, che ha una popolazione target vaccinabile di 514.966 cittadini, ha una percentuale di vaccinati con la prima dose pari al 92,64% (477.072 prime dosi somministrate) e del 82,15% con la seconda dose (423.060 seconde dosi somministrate). (Fonte Regione Lombardia, dato aggiornato alle ore 4 del 17/11/2021).

Vaccinazione antinfluenzale

Nell’ambito della vaccinazione antinfluenzale i Medici di Medicina Generale (Mmg) e i Pediatri di Libera Scelta (Pls) costituiscono un interlocutore importante nella promozione e attuazione di questa campagna, per questo, prima di procedere con la prenotazione attraverso il portale regionale, è consigliato contattare il Medico di Medicina Generale/Pediatra e verificare se ha aderito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e in caso positivo, sarà possibile prendere direttamente appuntamento con lui per la vaccinazione.

In questa fase possono prenotarsi attraverso l’apposito portale regionale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/

oppure attraverso il numero verde regionale 800894545, le seguenti categorie:

Dal 19 novembre sarà possibile prenotare la vaccinazione antinfluenzale per:

Adulti dai 60 ai 64 anni (nati nel 1961 e precedenti)

Bambini dai 7 ai 13 anni (nati nel 2008 e successivi)

Nuove classi di condizioni di rischio: Operatori sanitari Forze armate: Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza Vigili del Fuoco Donatori di sangue Lavoratori a contatto con animali o materiale di origine animale Insegnanti e personale dei servizi educativi (personale docente e non docente fino alle scuole secondarie di 2° grado, inclusi gli educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia).



Minori ad alto rischio per patologia 6 mesi-2 anni: Per quanto riguarda i minori ad alto rischio per patologia residenti nel territorio di Asst Lariana (nella fascia di età 6 mesi-2 anni) sono contattati direttamente dal personale di Asst Lariana per fissare l’appuntamento.

Minori 6 mesi-2 anni: Per quanto riguarda i minori nella fascia di età 6 mesi-2 anni, d’intesa con Ats Insubria, nel caso in cui il pediatra non avesse aderito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, lo stesso provvederà a trasmettere il nominativo ad Asst Lariana che poi li contatterà direttamente per fissare l’appuntamento.

Vaccino antinfluenzale spray: Il vaccino spray viene somministrato ai bambini dai 2 ai 6 anni.

Rsa: A tutte le 56 Rsa dell’ambito territoriale di Asst Lariana sono state consegnate 5235 dosi di vaccino antinfluenzale. La programmazione e la consegna delle terze dosi alle Rsa è stata definita da Ats Insubria e poi comunicata per i necessari adempimenti ad Asst Lariana.

Dosi di vaccino antinfluenzale somministrate da Asst Lariana: Al 16 novembre Asst Lariana ha somministrato 11524 dosi di vaccino antinfluenzale.